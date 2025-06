C à vous du 6 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Crise à la Maison Blanche : la guerre est déclarée entre Elon Musk et Donald Trump. On en parle avec Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI et François Beaudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France TV

🔵 Christophe Beaugrand et sa famille victimes d’un home-jacking : un phénomène qui prend de l’ampleur ? Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme et auteur de “Braqueur, mercenaire, aventurier. De l’OAS au grand banditisme” (Nouveau Monde) est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant “Dante” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Léa Salamé et la navigatrice Maud Fontenoy, pour l’émission “Urgence Océan : un sommet pour tout changer” diffusée mardi à 20h45 sur France 2; et Céline Sallette & Damien Bonnard, pour la série “Malditos” disponible sur MAX

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 6 juin 2025 à 19h sur France 5.