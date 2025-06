Mask Singer : qui se cache sous le Chaton ? Réponse et indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur le Chaton – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour le 6ème prime de la saison 7 de « Mask Singer ». Vous voulez déjà en savoir plus sur le Chaton et découvrir qui est sous le masque ? On vous dit tout !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : Sandrine Ferrer sous le Chaton ?

Ce petit félin n’a pas fini de nous faire miauler de plaisir ! Avec ses grands yeux pétillants, sa robe bouffante vert d’eau et ses mouvements malicieux, le Chaton a su conquérir le cœur du public dès sa première apparition.

Mais ne vous fiez pas à son allure de peluche inoffensive : le Chaton cache une vraie bête de scène ! À chaque prime, ses performances allient justesse vocale, présence scénique et une touche féline de malice. Les indices, eux, dressent le portrait d’une artiste accomplie et familière des projecteurs.



Entre les indices dévoilés et sa voix reconnaissable, on pense à Sandrine Ferrer ! Chanteuse, animatrice phare des années 90, vue sur les planches comme sur le petit écran, elle incarne à la perfection l’énergie solaire et espiègle du Chaton. Elle a grandi à La Réunion et possède des origines lointaines. Elle a également été élue maire de la commune de Chatou, ce qui explique le jeu de mots avec « Chaton ». Les couteaux font allusion à son émission culinaire « On dîne chez Séverine », diffusée sur Marmiton TV. Enfin, la mention de sa voix entendue dans le monde entier renvoie sans doute à sa participation à l’Eurovision, où elle a représenté Monaco.

🎭 Et alors que les enquêteurs pensent qu’il s’agit de Claire Kem, Kev Adams s’est lancé une promesse : il démasquera le Chaton ce soir. Alors… bluff ou intuition aiguisée ? Réponse très bientôt, mais une chose est sûre : le Chaton ne ronronne pas, il rugit de talent !

Indices révélés au fil des primes

« On l’a entendu souvent, loin, dans le monde entier » → Une carrière à portée internationale, comme une participation à l’Eurovision ?

« Petit, mignon » → Un surnom qui colle à la peau du Chaton.

« Un perroquet pour côté tchatche » → Elle aime parler, animer, présenter.

« Un fer à cheval, des couteaux » → Un mélange d’élégance et de précision… mais aussi un clin d’œil à une émission culinaire ?

« Des griffes princières » → Une référence à un rôle marquant, ou un tempérament de star ?

« Elle a déjà joué dans une série télévisée » → Preuve d’une carrière sur plusieurs terrains artistiques.

Club, 90, chant, danse, théâtre, équitation, étoiles

le signe astrologique du scorpion, des sauveteurs, un terrain de volleyball, la mer, des copains de scène et de ses reprises musicales, mais aussi le surf

Propositions des enquêteurs : Claire Keim, Danielle Evenoux, Véronique Jeannot, Princesse Erika, Séverine Ferrer, Inès Reg, Elsa Lunghini

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Chaton ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 6 juin 2025 à 21h10 sur TF1.