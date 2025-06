C l’hebdo du 28 juin 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l'hebdo du 28 juin 2025, invités et sommaire





C l’hebdo du 28 juin : les invités et le sommaire

Donald Trump a-t-il vraiment anéanti le programme nucléaire iranien ?

🔵 Le journaliste Gallagher Fenwick et le chercheur Farid Vahiid font le point ce samedi



🔵 Orages, fortes chaleurs : doit-on craindre un été à haut risque ? Evelyne Dheliat et Eric Brocardi sont nos invités ce samedi

🔵 Conclave sur les retraites, dépenses de santé 2025, intoxications dans l’Aisne… Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, est l’invitée de C l’hebdo

🔵 Dans la suite de C l’hebdo :

– Maxime Frédéric, élu meilleur pâtissier du Monde

– Nicky Doll pour la diffusion de “Drag Race France – All Stars” dès le 10 juillet sur France 2

– Antoine de Caunes pour son magazine “Vieux »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 28 juin 2025 à 19h sur France 5.