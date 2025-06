Secret Story : évènement inédit, la production a recadré les habitants ce samedi ! (VIDÉO)

Publicité





C’est un recadrage inédit dans toute l’histoire de Secret Story qui a eu lieu ce samedi dans la maison des secrets. Après la vive polémique qui a éclaté vendredi soir lors du live sur TF1+ Premium — marqué par le malaise d’Anita et de Romy suite à des faits de harcèlement de la part d’autre candidats — la production de l’émission a décidé de réagir de manière exceptionnelle.



Dans un geste rare, la production a convié certains habitants en aparté au cours de la journée, avant de diffuser une annonce officielle à l’ensemble de la maison des secrets. Cette annonce, partagée en vidéo sur les réseaux sociaux officiels du programme, marque un tournant :

« Bonjour à tous, j’ai un message important à vous faire passer, j’avais besoin de vous parler, j’ai rencontré certains d’entre vous cet après-midi car certains comportements observés récemment ne reflètent pas pleinement l’esprit, les règles, que vous avez choisi de respecter en entrant dans cette maison. Je tiens à vous rappeler un point essentiel de l’aventure de secret story. La maison est et doit rester un espace de respect, de bienveillance et de sécurité pour chacun. En signant le règlement intérieur, vous avez tous accepté ses valeurs. C’est le respect de ce cadre qui permet à cette aventure d’être aussi forte et humaine. Ce règlement vous le savez, il est affiché dans le cellier. Vivre en communauté implique des règles et vous vous devez de les respecter. Secret Story, comme vous le savez, c’est un jeu, un lieu de stratégie d’émotion. Le jeu peut faire des étincelles, mais cela doit en aucun cas bousculer cette safe place qu’est la maison des secrets. On peut avoir des désaccords, des tensions, c’est humain, je comprends, mais ici vous êtes tenus de les gérer en dialoguant et dans le respect. Nous ne tolérons pas les comportements qui viennent à l’encontre de ses valeurs et nous n’hésiterons pas à intervenir si cela n’est pas le cas pour prendre des mesures disciplinaires ou si nécessaire une exclusion du jeu. Encore une fois on vous a choisi parce qu’on croit en vous, à ce que vous pouvez apporter à cette aventure. Alors amusez-vous. Surprenez-nous, jouez, mais toujours avec le respect mutuel et la bienveillance, je vous fais confiance et je vous souhaite un très bon week-end à tous »