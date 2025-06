« Charmeur et tueur » : votre téléfilm inédit ce 2 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Charmeur et tueur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 2 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Charmeur et tueur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Charmeur et tueur » : l’histoire, le casting

Après le décès de leur mère, Hayley, bouleversée, est contrainte de déménager avec sa sœur aînée Diane dans un nouveau quartier, où elles font la connaissance de Jason, leur voisin. En révolte, Hayley refuse l’autorité de Diane, qui se retrouve dépassée par la situation. Hôtesse de l’air, Diane doit s’absenter pour son travail, laissant le champ libre à Hayley, qui en profite pour organiser une fête d’anniversaire pour Chrissy, sa meilleure amie. Lorsque la police débarque, Hayley en vient à suspecter Jason d’avoir donné l’alerte.



Avec : Sage Moore (Hayley), Kia Dorsey (Diane), Devante Winfrey (Jason), Kyla Nova (Chrissy)

Et à 15h50 « Ma sulfureuse meilleure amie » (rediffusion)

Alors que Sam rivalise pour décrocher la responsabilité d’un important dossier au sein du cabinet d’avocats où elle travaille, elle fait la rencontre de Giselle, une jeune femme charismatique qui ne tarde pas à devenir sa confidente et prétendue meilleure amie. Encouragée par Giselle, Sam gagne en assurance, tant dans sa vie privée que professionnelle. Mais rapidement, une série d’événements troublants bouleverse son quotidien — et tout semble indiquer que Giselle n’est pas étrangère à ces incidents.

Avec : Erica Tazel (Sam), Natasha Marc (Giselle), Tanya Chisholm (Kiki)