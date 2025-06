Plus belle la vie spoiler : Ariane en prison, un témoin retrouvé mort ! (3 juin 2025)

Publicité





C’est terrible ce qui s’annonce pour Ariane demain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 3 juin 2025, Ariane va être mise en examen pour le meurtre de Durieux et placée en détention provisoire !











C’est sous les yeux de sa fille, Zoé, qu’Ariane sort menottée du commissariat pour être transférée dans le bureau du juge, puis en prison. Jean-Paul soutient Ariane et lui assure qu’il va tout faire pour prouver son innocence !

Alors qu’en interrogatoire, Ariane a dit toute la vérité à ses collègues, Jean-Paul va découvrir dans le carnet tenu par Ariane qu’elle a recueilli le témoignage du barman qui l’a vu partir avec un homme ce soir là. Idriss et Jean-Paul décident alors d’aller l’interroger mais sur place, c’est la stupeur : le barman a été assassiné !



Pour Jean-Paul et Idriss, ce meurtre est la preuve qu’Ariane a été piégée et que quelqu’un cherche à lui faire porter le chapeau. Mais avec la mort du seul témoin, Ariane désespère et pense qu’elle va finir sa vie en prison…