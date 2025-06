Demain Nous Appartient spoiler : Jordan embrasse Judith ! (vidéo épisode du 24 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Violette avait raison de se méfier du retour de Judith dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, dans quelques jours, Jordan va déraper et embrasser Judith !











Sur la plage, Jordan tombe par hasard sur Judith. Pile au bon moment : elle avait besoin de quelqu’un pour lui mettre de la crème solaire dans le dos. Ni une ni deux, il s’installe à côté d’elle pour l’aider. Ses mains glissent doucement sur sa peau… L’ambiance change, les regards se croisent, et là, c’est plus fort qu’eux : les deux ex s’embrassent, comme si rien d’autre n’existait autour !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1972 du 24 juin 2025 : Jordan et Judith s’embrassent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



