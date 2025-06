Rugby Top 14 : suivre la demi-finale Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la demi-finale Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce vendredi soir sur Canal+ ! Il s’agit de la première demi-finale de la saison 2024/2025 du Top 14 entre le Stade Toulousain et l’Aviron Bayonnais.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, l’Union Bordeaux-Bègles affronte le RC Toulon en demi-finale du Top 14 au Groupama Stadium de Lyon. L’UBB, impressionnante cette saison avec un titre en Champions Cup et une 2e place en phase régulière, part favorite grâce à sa dynamique et ses cadres en forme comme Jalibert, Lucu et Penaud. Face à elle, une équipe toulonnaise revancharde, qui a brillamment écarté Castres en barrage (52-23), portée par un duo Serin-Garbisi inspiré et une puissance physique redoutable.

Cette affiche promet une opposition de styles : la vivacité et la créativité girondines contre la solidité et l’expérience varoise. Devant un stade plein à craquer et dans une ambiance électrique, l’enjeu est de taille : décrocher une place en finale pour espérer soulever le Bouclier de Brennus.



Bordeaux / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Uberti ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Samu, 6. Gazzotti ; 5. Cazeaux, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18.Gray, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Retière ; 21. Carbery, 22. Janse Van Rensburg, 23. Taufa.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Tuicuvu, 13. Fainga’anuku, 12. Sinzelle, 11. Wainiqolo ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Damond, 17. Priso, 18. Alainu’uese, 19. Le Corvec, 20. Domon, 21. White, 22. Villière, 23. Gigashvili.

Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / Toulon, demi-finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.