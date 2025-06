Demain Nous Appartient spoiler : la lourde erreur de Nordine et Roxane ! (vidéo épisode du 20 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Nordine et Roxane vont faire une lourde erreur dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Martin a donné la bague de sa mère à Nordine pour ses fiançailles avec Manon, Nordine va faire une boulette…











Il montre la bague à Roxane, qui la trouve magnifique et fait remarquer à Nordine que le Damien est plus gros que celui de la bague que William a offert à Aurore. Elle demande ensuite à Nordine si elle peut l’essayer et il accepte sans hésiter !

Le hic, c’est que Roxane va un peu forcer… Impossible de retirer la bague ! Nordine est en panique…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1970 du 20 juin 2025 : Nordine et Roxane font une lourde erreur

