Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’orientation ? Qui est sur le poteaux ? (résumé + replay 17 juin 2025)

Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 16 du mardi 17 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 16 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après son élimination, Céline rejoint le camps du jury final.





Pour Jérôme des Landes, Jérôme le Catalan, Claire, Maël et Gaëlle, c’est l’heure l’épreuve de l’orientation.







Denis présente les éléments remarquables : la souche foudroyée, la roche noire, et la racine tortueuse. Jérôme des Landes et Gaëlle partent sur la roche noire, Jérôme le Catalan et Claire sur la souche, Maël part sur la racine. Maël se trompe et se retrouve sur la plage de la souche ! Résultat, il décide rester et ils sont 3 sur le même repère.

Gaëlle trouve la roche noire, elle est la première à trouver son repère. Jérôme des Landes trouve à son tour. Ils cherchent donc tous les 2 la balise dans les 15 pas ! Jérôme trouve assez vite la balise et retourne donc à la table d’orientation pour voir la direction. Gaëlle veut le suivre à son retour, résultat Jérôme se met en pause et attend qu’elle trouve la balise.



Maël trouve la souche foudroyée et cherche la balise. Claire trouve aussi tandis que Jérôme le Catalan est perdu. Il finit par se rabattre sur la racine tortueuse et il trouve rapidement le repère. Il enchaine et trouve la balise ! Seul, il n’a plus qu’à trouver le poignard. Et bingo, il le trouve et remporte l’épreuve de l’orientation en 50 minutes ! Il est sur les poteaux !

Maël trouve le second poignard alors que Claire revenait de la table d’orientation. Jérôme des Landes, Gaëlle et Claire se retrouvent donc à 3 pour le dernier poignard ! Pour éloigner Gaëlle, Jérôme fait semblant d’avoir trouvé le poignard ! Gaëlle y croit et s’en va.

Et les éliminés de l’orientation sont…

Quand Gaëlle arrive à la table d’orientation, elle comprend qu’elle a été victime d’un coup de bluff ! Gaëlle y retourne alors que Claire est arrivée et cherche la balise. Elles trouvent toutes les 2 la balise mais Gaëlle décide de suivre Jérôme au lieu d’aller à la table !

Et c’est finalement Gaëlle qui trouve le dernier poignard ! Jérôme des Landes et Claire sont donc éliminés à l’orientation. Jérôme le Catalan, Maël et Gaëlle s’affronteront sur les mythiques poteaux mardi prochain !

Koh-Lanta du 17 juin 2025 : le replay

