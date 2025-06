Demain Nous Appartient spoiler : Martin dit toute la vérité sur Mangin ! (vidéo épisode du 20 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – L’enquête sur les agressions de Raphaëlle et sa famille touche à sa fin dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, le coupable est arrêté : Vincent Mangin. Et Martin le connait bien, il va devoir tout expliquer à Sébastien Perraud !











Mangin a officiellement été interpellé par la police dans le cadre des agressions visant la famille Perraud. Mais une question demeure : quel était son mobile ? Martin n’a d’autre choix que de tout révéler au procureur, qui est aussi son beau-père.

Il confie alors à Sébastien son passé trouble avec Mangin : à l’époque, Mangin était son boss et il menait secrètement une enquête contre Sébastien pour le compromettre ! Sébastien regrette que Martin ne lui en ait pas parlé plus tôt et qu’il n’ait rien dit à Raphaëlle…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1970 du 20 juin 2025 : Martin dit tout à Sébastien

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

