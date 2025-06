Quotidien du 17 juin 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 17 juin 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 17 juin 2025

➤ Jacinda Ardern, Ancienne Première ministre néo-zélandaise, “Un autre art du pouvoir” – Éd. Flammarion disponible demain

➤ 🎬 Roschdy Zem, Lyna Khoudri, et Martin Bourboulon pour le film “13 jours, 13 nuits” en salle le 27 juin



Synopsis : Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s’apprêtent à se retirer du pays, les Talibans envahissent la capitale et reprennent le pouvoir. En plein chaos, le commandant Mohamed Bida et ses hommes restent en poste pour protéger l’ambassade de France, l’une des dernières encore en activité. Pris au piège, le commandant n’a d’autre choix que d’entamer des négociations avec les Talibans afin de mettre en place un ultime convoi d’évacuation. Une véritable course contre la montre s’engage alors pour échapper à l’enfer de Kaboul.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 17 juin 2025 à 19h25 sur TMC.