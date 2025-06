Demain Nous Appartient spoiler : Roxane découvre la vérité sur Simon ! (vidéo épisode du 13 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La police va finalement découvrir la vérité sur Simon dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, si dans un premier temps l’avocat avait été soupçonné de s’en prendre à Raphaëlle avant d’être blanchi, la police va découvrir qu’il ment depuis le début !











Publicité





Dans quelques jours, alors que Raphaëlle a retrouvé la mémoire et s’est souvenue que Simon n’avait pas pu sauver la jeune femme qui lui a valu d’être présenté en héros puisqu’il était en visioconférence avec elle à ce moment là, la police recommence à enquêter du côté de Simon. Et on peut dire que Roxane fait fort en découvrant le mobile de Simon : avant l’article qui le présentait comme un héros, Simon était pris à la gorge ! Son cabinet est au bord du gouffre à cause d’un gros arriéré de l’Ursaaf. Il était à deux doigts de mettre la clé sur la porte !

Et cerise sur le gâteau, Julienne Bonneau, la femme qu’il a prétendument sauvée, est aussi sa plus grosse cliente ! Autant dire que si Raphaëlle parlait, Simon risquait de tout perdre ! Karim appelle le procureur, ils ont de quoi déféré Simon Leclerc pour les agressions sur Raphaëlle.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : terrible épreuve pour Alex avant son opération (vidéo épisode du 12 juin)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1965 du 13 juin 2025 : la police trouve le mobile de Simon

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.