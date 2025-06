Demain Nous Appartient spoiler : terrible épreuve pour Alex avant son opération (vidéo épisode du 12 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – L’opération d’Alex va avoir lieu cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle est programmée jeudi et on peut dire qu’Alex l’attend autant qu’il la redoute…











Publicité





Et c’est une épreuve difficile qui attend Alex avant l’opération : il doit raser ses cheveux. Chloé s’en charge mais ça fait réaliser à Alex la gravité de la situation… Il a peur et craint que l’opération tourne mal.

Heureusement, Chloé reste positive. Elle assure à Alex que tout va bien se passer : on va lui enlever la tumeur, il va rentrer à la maison et et ils pourront ensuite reprendre leur vie comme avant.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle sous le choc, elle se souvient du secret de Simon ! (vidéo épisode du 12 juin)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1964 du 12 juin 2025 : Alex doit se raser la tête

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.