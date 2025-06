Demain nous appartient : une actrice phare de « Un si grand soleil » rejoint le casting

Publicité





Une nouvelle recrue de taille débarque à Sète ! Selon les informations de Télé Loisirs confirmées par TF1, Shirley Bousquet, bien connue des téléspectateurs pour son rôle dans « Un si grand soleil » sur France 3, rejoint le casting de « Demain nous appartient ».











L’actrice incarnera Erica Vidal, un nouveau personnage central qui prendra ses fonctions de proviseure du lycée Georges Brassens à la rentrée prochaine. Une arrivée qui promet de bousculer le quotidien des élèves comme du personnel de l’établissement.

Dynamique, indépendante et résolument engagée, Erica est une femme de caractère prônant le girl power et l’épanouissement de chacun. Elle mettra tout en œuvre pour créer un environnement sain et bienveillant au sein du lycée. Mais, fidèle aux codes du feuilleton, cette nouvelle figure de l’autorité cache également ses failles et quelques secrets bien gardés, qui ne tarderont pas à ressurgir…



Entre défis professionnels, relations humaines et obstacles inattendus, l’arrivée d’Erica Vidal promet de relancer l’intrigue autour du lycée et d’apporter une nouvelle dynamique à la série.

À suivre prochainement sur TF1 !