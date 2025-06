50mn Inside du 21 juin 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 21 juin 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 21 juin 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🐎 L’événement – Course hippique de légende : Le Prix De Diane

Cmment cette course hippique légendaire, rendez-vous de l’élégance, fait-elle pour attirer de plus en plus de jeunes ?

☀️ En coulisses – Dîner extraordinaire en Champagne

Plus de 3.000 convives pour un pique-nique tout en blanc. Comment orchestrer la soirée la plus chic de l’été ?⁣

🎭 Le portrait – Élodie Poux⁣

Rencontre avec la nouvelle enquêtrice de Mask Singer.

👑 La story – Lady Di

On se souvient tous de la princesse de coeur mais quelle mère était-elle ? Et comment a-t-elle bousculé la monarchie pour élever ses enfants comme elle l’entendait ?

50mn Inside du 21 juin 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Le document – Minorque aux Baléares

Qui sont ces Français qui vont faire vibrer cette île tout l’été ?⁣



« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.