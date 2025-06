Envoyé Spécial du 5 juin : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 5 juin 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 5 juin 2025 : les reportages

Cold cases, et si vous aviez la clef de l’énigme ?

Et si vous deveniez un maillon essentiel dans la résolution des cold cases les plus énigmatiques d’Europe ? C’est le défi ambitieux lancé par l’opération Identify Me, qui sollicite l’aide du public pour tenter de mettre un nom sur des femmes retrouvées mortes en France et ailleurs en Europe. Pas moins de 46 enquêtes ont été rouvertes par Interpol et rendues accessibles en ligne, dans l’espoir de faire émerger de nouveaux indices sur ces affaires restées sans réponse.

« Envoyé spécial » a eu l’autorisation exceptionnelle de suivre les enquêteurs français impliqués dans ces dossiers. Grâce à Identify Me, la fameuse « femme à la fleur tatouée » a pu enfin être identifiée, plus de trente ans après son meurtre. À Nantes, c’est l’affaire de la « jeune fille à la pièce de 10 pence » qui connaît un nouveau souffle. La mise à disposition d’éléments d’enquête permet également aux bénévoles de l’association Avane (Aide aux victimes des affaires non élucidées) de soutenir les forces de l’ordre et de raviver l’espoir chez les familles longtemps oubliées.

Les vide-greniers font le plein

Désormais organisés toute l’année, les vide-greniers ne séduisent plus uniquement les amateurs de bonnes affaires ou ceux qui souhaitent se délester de quelques objets anciens. Face à la hausse des prix, nombre de Français se voient contraints de vendre leurs biens personnels pour équilibrer leur budget. Dans toutes les régions, les vide-greniers permanents se multiplient, car les difficultés des uns deviennent parfois des opportunités économiques pour d’autres.

Jade, par exemple, tient son propre stand : une ressource indispensable pour financer son projet d’auto-entreprise. De son côté, le commissaire-priseur Marc Labarbe sillonne les villages du Sud-Ouest dans sa camionnette, à la rencontre des habitants pour estimer leurs trésors. La collection de pièces de monnaie héritée du grand-père de Laurent aura-t-elle une belle valeur ? Et Aurélie, pourrait-elle faire face aux dépenses du quotidien sans vendre ses petits objets ? Entre débrouille, bonnes affaires et trésors insoupçonnés, « Envoyé spécial » s’est penché sur ces Français qui troquent leurs souvenirs contre de quoi remplir le frigo.



Mamie va jouer la Coupe du monde

C’est une aventure sportive aussi inattendue qu’enthousiasmante : une équipe de football formée uniquement de femmes de plus de 50 ans, bien décidées à décrocher un titre mondial. Depuis plus d’un an, Karine, Maryse, Joëlle et leurs coéquipières se retrouvent tous les mardis soir, par tous les temps, sur le petit terrain municipal de Calès, en Dordogne. La plupart n’avaient jamais joué auparavant, mais toutes ont trouvé une motivation : préserver leur santé, rompre avec l’isolement, ou concrétiser un rêve de jeunesse. Ce qui n’était qu’un loisir est devenu un véritable objectif : participer à la Coupe du monde des grands-mères, organisée en Afrique du Sud en avril 2025.

Il y a encore peu, ces joueuses ignoraient les règles du jeu. Pourtant, elles ont affronté des adversaires bien rodées venues d’Afrique ou des États-Unis, où le foot senior féminin est bien plus implanté. Pour elles, l’essentiel ne résidait pas dans la victoire sportive, mais dans le dépassement de soi et la conquête de leur liberté. « Envoyé spécial » a suivi cette aventure humaine pas comme les autres, partageant avec ces Reines du foot une épopée pleine d’énergie, de rires et d’émotion, qui restera à jamais gravée dans leurs cœurs.