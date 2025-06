Tandem du 5 juin : l’épisode « On ne joue pas avec le feu » ce soir sur France 3

Publicité





Tandem du 5 juin 2025, votre épisode ce soir – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la série « Tandem », avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 4 juin 2025 : l’épisode « On ne joue pas avec le feu »

Une divorce party vire au drame lorsqu’un strip-teaseur déguisé en pompier est retrouvé mort. Qui se cachait derrière l’énigmatique et séduisant Jo Fire ? Paul et Léa mènent l’enquête, jusqu’à la caserne où il était affecté. Était-il un héros admiré ou un homme aux secrets bien gardés ? Entre vengeance personnelle et conséquences d’une mission qui aurait mal tourné, les pistes s’entremêlent. Une chose est sûre : les révélations à venir vont mettre le feu aux poudres…

Le casting

Avec Astrid Veillon (Commandante Léa Soler), Stéphane Blancafort (Capitaine Paul Marchal), Piérick Tournier (Lieutenant Erwan Lebellec), Tatiana Gousseff (Capitaine Sabine Mauriac), Alban Casterman (Lieutenant Célestin Morel), Patrick Descamps (Colonel Pierre Soler), François-Dominique Blin (Franck Marvaud), Titouan Laporte (Thomas), Sarah-Cheyenne (Alice), Isabelle Tanakil (Annie Soler), Charley Fouquet (Esther Dulac), Marie Bernard (Apolline), Nelly Lawson (Camille Barbier)



Et Sandra Parra (Sandrine), Farouk Bermouga (Colonel Devillers), Matyas Simon (Geoffroy Marelli), Leslie Bevillard (Amandine Bouvier), Lydie Muller (Doriane), Terrence Amadi (enquêteur)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et en replay sur France.TV