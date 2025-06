Fort Boyard : décès de Jean‑Pierre Mitrecey, co‑créateur historique du jeu de France 2

Publicité





Le monde de la télévision française perd l’un de ses créateurs les plus discrets mais les plus influents. Jean-Pierre Mitrecey, co-créateur de l’émission culte Fort Boyard, est décédé ce samedi 21 juin 2025, comme l’a annoncé la société de production Adventure Line Productions (ALP) le lendemain. Il était l’un des artisans de l’univers unique du jeu d’aventure, devenu un incontournable du petit écran depuis plus de trois décennies.











Publicité





Aux côtés de Jacques Antoine et Pierre Launais, Jean-Pierre Mitrecey avait participé à l’invention du format dès la fin des années 1980. Ensemble, ils imaginent une émission hors normes, inspirée notamment par les jeux de rôles comme Donjons & Dragons et par le désir de proposer une expérience immersive mêlant énigmes, défis physiques et décors grandioses. Le choix du Fort, situé en pleine mer au large de La Rochelle, marque alors une révolution visuelle pour le genre. C’est aussi à Mitrecey que l’on doit une part importante de la mythologie du programme : les personnages emblématiques, les tigres, les épreuves à suspense, et l’univers mystérieux du Père Fouras.

Jean-Pierre Mitrecey fut producteur artistique de l’émission jusqu’en 1994. Très respecté dans les coulisses, il n’aimait pas se mettre en avant. Ancien grand reporter, réalisateur de documentaires et producteur de télévision, il était aussi l’un des fondateurs de la Société des Auteurs de Jeux (SAJE), un organisme défendant les créateurs de formats télévisés. En 2009, il avait publié Les Secrets de Fort Boyard, un livre dans lequel il revenait sur les origines de l’émission et les coulisses de sa création.

Depuis l’annonce de son décès, de nombreuses voix se sont élevées pour lui rendre hommage. La production d’ALP a exprimé sa profonde tristesse. « C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Jean-Pierre Mitrecey, co-créateur de Fort Boyard. Toutes les équipes d’ALP et de Fort Boyard présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille, proches et amis. », a déclaré l’équipe dans un communiqué.



Publicité





La disparition de Jean-Pierre Mitrecey intervient alors que la 36e saison de Fort Boyard s’apprête à être diffusée sur France 2 à partir du 5 juillet. Une saison d’autant plus symbolique qu’elle marquera également le départ d’Olivier Minne de l’animation du jeu.