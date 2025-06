Plus Belle La Vie du 23 juin 2025 : le ravisseur identifié, Patrick agit enfin (résumé + extrait vidéo épisode 360 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 360 de PBLV – Babeth et Mathieu vont réussir à identifier le ravisseur de Chloé et Luna cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Patrick va enfin se décider à agir…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 juin 2025 – résumé de l’épisode 360

Luna administre les médicaments à Chloé, qui commence à aller un peu mieux, même si la douleur persiste. Elles sont toujours enfermées, sans rien à manger. Chloé perd peu à peu espoir, mais Luna refuse de céder au découragement : elle croit encore en Babeth. Elle pousse Chloé à retirer son bandage, avant de lui avouer qu’il ne reste plus de médicaments. Chloé s’effondre.

Pendant ce temps, Babeth reçoit un appel de l’ARS : ils lui confient l’enquête sur la teigne. Elle y voit une opportunité pour retrouver Chloé. Patrick, lui, reste convaincu qu’il n’y a rien d’alarmant, ce qui agace Babeth qui quitte la pièce. Il finit par promettre d’agir si Luna ne donne pas de nouvelles d’ici ce soir.



Mathieu et Babeth se rendent chez le dentiste qui a reçu Chloé. Ils évoquent la teigne et demandent la liste des patients présents ce jour-là. Après leur départ, le dentiste passe un coup de fil urgent, affirmant qu’ils doivent parler immédiatement… Plus tard, le gardien consulte Mathieu avec sa femme enceinte, également atteinte de la teigne. Babeth lui demande s’ils connaissent Chloé. Il répond à la place de sa femme, affirmant que non. Babeth insiste, et Mathieu lui demande s’il connaît le propriétaire de l’immeuble. Nouvelle dénégation. Mathieu reste sceptique : c’est pourtant le gardien… Une fois parti, Babeth est convaincue qu’il leur cache quelque chose.

Patrick va voir Blanche et Éric au Pavillon des Fleurs. Tous deux partagent son inquiétude concernant la disparition de Luna et Chloé. Il décide alors de lancer une géolocalisation. De son côté, Mathieu retrouve Babeth : ils vont bientôt obtenir des informations sur l’immeuble, mais cela pourrait prendre deux semaines. Babeth espère que Léa, adjointe au maire, pourra accélérer les choses. Touchée par l’implication de Mathieu, elle le remercie. Léa arrive justement avec une révélation : le propriétaire de l’immeuble n’est autre… que le dentiste !

Au bar, Barbara arrive en retard et interroge Thomas sur son week-end thalasso. Il confie avoir beaucoup dormi, mais s’être senti déprimé entouré de couples. Pour Barbara, c’est un bon signe : cela montre qu’il est prêt à faire une nouvelle rencontre. Plus tard, Zoé remarque que Thomas scrute les clients, visiblement à la recherche de profils gays à draguer. Elle trouve ça gênant. Plus tard, Barbara le surprend sur une appli de rencontres. Vadim les interrompt avec ironie, puis propose un conseil à Thomas.

Ulysse écoute un message vocal d’Apolline. Vanessa débarque et lui conseille de bloquer son numéro : il doit arrêter de se morfondre. Elle lui rappelle qu’il s’est fait manipuler et qu’il doit passer à autre chose. Ulysse est simplement déçu. Pour le motiver, Vanessa lui remet des CV afin qu’il recrute du personnel. Plus tard, Hector se rend au cabinet Kepler. Vanessa, surprise de le voir, lui demande ce qu’il veut. Il est venu pour Ulysse, qui ne va pas bien. Il lui propose une trêve pour le bien de leur fils, et avoue regretter ses actes. Mais Vanessa n’est pas encore prête à lui pardonner.

Ulysse retrouve Hector au Mistral. Il est encore très affecté et confie se sentir idiot. Hector le rassure : sa souffrance est légitime face à une telle trahison. Il pense qu’avec le temps, Ulysse pardonnera. Mais ce dernier préfère tirer un trait pour se protéger.

VIDÉO Plus belle la vie du 23 juin 2025 – extrait vidéo

