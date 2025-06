Ici tout commence du 2 juin : Milan découvre la vérité sur l’empoisonnement ! (résumé + vidéo épisode 1188 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1188 – Alors que Bérénice est toujours dans le coma à l'hôpital, Anaïs et sa brigade vont apprendre une nouvelle choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elles apprennent que l'empoisonnement ne vient pas du manioc !





Ici tout commence du 2 juin – résumé de l’épisode 1188

Anaïs, Billie et Emi sont toutes trois convoquées dans le bureau de la direction. Sous les yeux d’Emmanuel Teyssier, l’inspectrice a en effet une annonce de la plus haute importance à leur faire : l’enquête a révélé que le manioc n’est pas à l’origine de l’intoxication survenue au Double A. C’est un immense soulagement pour Anaïs, qui entrevoit enfin une lueur d’espoir : elle n’est peut-être pas responsable du drame. Désormais, la priorité est de découvrir la véritable cause de l’intoxication, dans l’espoir de sauver Bérénice… De son côté, Teyssier fait redescendre Anaïs, il lui rappelle qu’elle ne se souvenait même pas si elle avait bien préparé le manioc, elle peut donc avoir fait une autre erreur !

De son côté, Milan veut se racheter auprès d’Anaïs. Il mène l’enquête et interroge Coline… Milan va alors tester le contenu des salières du Double A. Il fait une découverte choc : ce n’était pas une erreur, quelqu’un a mis du GHB dans le sel !



Gaspard décide de faire chanter Maya : il ne dit rien à Malik si elle continue de travailler en binôme avec lui ! Et de son côté, Malik trouve le comportement de Maya de plus en plus étrange…

Ici tout commence du 2 juin 2025 – extrait vidéo

