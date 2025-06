Roland Garros : Boisson, Zverev, Djokovic et Sinner au programme ce lundi 2 juin 2025

Publicité





Place à seconde partie des huitièmes de finale ce lundi 2 juin 2025 à Roland Garros ! Après les victoires d’Alcaraz et Musetti hier, on attend aujourd’hui le numéro 1 mondial Jannick Sinner, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev. Du côté des femmes, on suivra la française Lois Boisson, qui fait un parcours exceptionnel et va tenter de décrocher sa place en quart de finale.











Publicité





🏆 Les huitièmes de finale messieurs ce lundi

🎾 Alexander Zverev (3) est face à Tallon Griekspoor en deuxième rotation sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Novak Djokovic (6) affronte Cameron Norrie en troisième rotation sur le court Philippe Chatrier

🎾 John Draper (5) affronte Alexander Bublik en dernière rotation sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Jannick Sinner (1) affronte Andrey Rublev en night session sur le court Philippe Chatrier

🏆 Les huitièmes de finale dames ce lundi



Publicité





🎾 Coco Gauff (2) est opposée à Ekaterina Alexandrova à 11h sur le court Philippe Chatrier

🎾 Lois Boisson affronte Jessica Pegula (3) en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier

🎾 Mirra Andreeva (6) est face à Daria Kasatkina à 11h sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Madison Keys (7) affronte Hailey Baptiste en troisième rotation sur le court Suzanne Lenglen

📺 Où suivre les matchs ?

Les rencontres sont diffusées en direct sur France Télévisions et Eurosport. Les sessions diurnes débutent à 11h sur la plupart des courts, et à 12h sur le court Philippe-Chatrier. La session nocturne commence à 20h15 et sera diffusée en exclusivité sur Prime Vidéo.

Programme complet du jour à retrouver sur le site officiel de Roland Garros.