Ici Tout Commence spoiler : Gaspard sous le choc, Angèle le menace ! (vidéo épisode du 17 juin)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner ente Gaspard et Angèle dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Angèle va surprendre une conversation entre Gaspard et Pénélope, elle va perdre le contrôle et menacer Gaspard…











Alors que Pénélope s’investit dans les tâches de la ferme d’Angeline, Gaspard est trop occupé sur son téléphone, où il prépare de novuelles photos à envoyer à Maya !… Face à Pénélope qui tente de le recadrer, il multiplie les provocations autour de la jeune femme… Excédée, Pénélope décide d’intervenir et exhorte Gaspard à cesser ses jeux cruels, destinés uniquement à troubler Maya. Elle lui dit que ce qu’il fait s’apparente à du harcèlement.

Non loin de là, Angèle Lisetti surprend la conversation. Troublée par l’attitude de Gaspard et convaincue que sa fille est attirée par lui, elle se sent obligée de la protéger coûte que coûte… Elle recadre sèchement Gaspard et le menace ! L’élève de l’institut, sous le choc, en perd ses mots. De son côté, Pénélope savoure.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1199 du 17 juin 2025, Angèle s’en prend à Gaspard

