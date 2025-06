Ici Tout Commence spoiler : la confidence choc de Stanislas (vidéo épisode du 16 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Stanislas va faire une confidence choc dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». A l’économat, Stanislas est au téléphone avec Laetitia, qui veut qu’il la rejoigne à Paris. Et il avoue qu’il ne se sent plus à sa place à l’institut !











Coline passe à côté et entend leur conversation… Stanislas raccroche, Coline comprend qu’il réfléchit à quitter l’institut Auguste Armand pour rejoindre Laetitia à Paris ! Stanislas lui avoue qu’il y a certaines choses qu’il n’apprécie plus ici… Coline lui assure qu’il est un de ses professeurs préférés, elle n’a aucune envie qu’il s’en aille.

Stanislas va-t-il partir et laisser Angèle pour retrouver son ex ?

