Ici Tout Commence spoiler : nouvelle choc et tricherie aux examens ! (vidéo épisode du 24 juin)

Ici tout commence spoiler – Tricherie et nouvelle choc en vue aux examens des élèves de première année dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, alors qu’une épreuve se déroule à la ferme Angèline, Angèle est au plus mal…











Et pour cause, Coline n’est pas venue et elle est injoignable ! Au moment où Clotilde annonce la fin de l’épreuve, Gaspard va commettre le pire… Quand tout le monde a le dos tourné et prend un moment pour se désaltérer, Gaspard en profite pour tricher : il sabote le plat d’un autre élève !

Une stratégie de Gaspard pour sauver la mise de Coline ? La peur de la concurrence ? Reste à savoir si son sabotage sera découvert par la cheffe Armand…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1204 du 24 juin 2025, Gaspard triche en plein examen

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.