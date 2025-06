C à vous du 19 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Conflit Iran-Israël, les indécisions de Trump, protection des ressortissants français… Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est l’invité de C à vous

🔵 Affaire Grégory : Jacqueline Jacob, sa grand-tante, va être entendue pour une éventuelle mise en examen. On reçoit Me Marie-Christine Chastant-Morand, avocate de Christine et Jean-Marie Villemin et Jean-Alphonse Richard, présentateur de ‘L’heure du crime’ sur RTL



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jennifer Ayache, du groupe Superbus, pour l’album “Ok ko” qui sort le 4 juillet prochain. Elle interprétera en live le titre “Butterfly”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Martin Feragus, chef du restaurant “L’Escale Thalazur” à Bandol (Var)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Gérard Jugnot et Maxime Gasteuil pour le film : “Y’a pas de réseau” en salle le 6 août; et Marie-Pierre Planchon, voix de la météo dans la matinale de France Inter, pour son livre “Pour l’amour du ciel” aux éditions Robert Laffont

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 19 juin 2025 à 19h sur France 5.