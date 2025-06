Ici Tout Commence spoilers : le coupable découvert, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 juin 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 juin 2025 – Déjà curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série quotidiennne « Ici tout commence » ? Alors c'est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de la vérité ! En effet, c’est Romain Valdine, l’ex violent d’Emi, qui est derrière l’empoisonnement du Double A qui a causé la fermeture de l’institut ! Emi est en grand danger.

Après l’arrestation de Valdine, l’institut va pouvoir réouvrir ses portes et l’humeur est à la fête pour l’équipe direction comme pour les élèves. Quant à Bérénice, elle doit rééduquer sa main…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 juin 2025

Lundi 9 juin 2025 (épisode 1193) : A l’Institut, Emi cherche le second couteau. Face à Carla, Bérénice ne tient pas longtemps. De son côté, Maya joue double jeu.

Mardi 10 juin 2025 (épisode 1194) : Face aux gendarmes, Anaïs et Milan se prennent au sérieux. Chez Teyssier, Bérénice fait ses gammes. Pour sa part, Maya passe un test.

Mercredi 11 juin 2025 (épisode 1195) : Sur les réseaux, Emi remue le couteau dans la plaie. Jasmine et Mehdi mettent Jude en garde. Chez Rose, Carla et Bérénice défendent leur bout de gras.

Jeudi 12 juin 2025 (épisode 1196) : A l’Institut, Gaspard gâche la fête. De son côté, Mattéo prend son mal en patience. Au Double A, Coline se rafraîchit la mémoire.

Vendredi 13 juin 2025 (épisode 1197) : En cuisine, Anaïs, Billie et Emi remettent le couvert. En service, Coline fait honneur à Stanislas. Pour sa part, Jasmine trouve sa madeleine de Proust.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 9 au 13 juin 2025

