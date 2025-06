Ici Tout Commence spoilers : Vic de retour avec un secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 juin 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 juin 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par le retour de Vic. La soeur d’Hortense est déjà de retour et elle veut passer ses examens comme les autres, dans les mêmes conditions. Sauf que Vic est mal et qu’elle cache encore une fois quelque chose… Elle a un courrier où le médecin lui dit si elle réagit bien au traitement mais elle ne veut pas l’ouvrir avant la fin des examens… Mehdi insiste pour qu’elle accepte qu’on lui adapte les examens.

De son côté, Coline continue de se rapprocher de Stanislas, peut être même un peu trop… La fille d’Angèle semble avoir un crush sur son prof, loin d’imaginer qu’il est avec sa mère en cachette !

Quant à Lionel, il fait une découverte glaçante concernant Antoine Myriel…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 juin 2025

Lundi 16 juin 2025 (épisode 1198) : Pour les examens, Clotilde ne fait pas de cadeau. A L’institut, Vic occupe le devant de la scène. Dans les vestiaires, Tom pousse le bouchon un peu loin.

Mardi 17 juin 2025 (épisode 1199) : A L’institut, Coline fait passer le mot. Pour Vic, le retour à L’institut est plus compliqué que prévu… De son côté, Milan propose à Zoé de faire les choses à sa sauce.

Mercredi 18 juin 2025 (épisode 1200) : Pour Bérénice, entre Stanislas et Coline, il y a anguille sous roche. A la loge, Lionel tombe sur un os. De son côté, Malik s’énerve pour trois fois rien.

Jeudi 19 juin 2025 (épisode 1201) : En pleine épreuve, Gaspard fait grand bruit. A L’atelier, Jude saisit la balle au bond. Aux examens, Malik et Maya cuisinent à deux vitesses.

Vendredi 20 juin 2025 (épisode 1202) : A L’institut, Stanislas donne de la voix. De son côté, Vic fait la sourde oreille. A l’internat, Mattéo, Gary et Thelma font la loi.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 16 au 20 juin 2025

vidéo à venir

