Secret Story 13 : Théo au cœur d’une polémique après des propos jugés racistes

À peine lancée, la saison 13 de Secret Story fait déjà parler d’elle… pour de mauvaises raisons. Alors que le célèbre jeu de télé-réalité a fait son grand retour mardi soir, un des candidats, Théo, se retrouve au centre d’une vive polémique sur les réseaux sociaux.











Tout a commencé lors du live diffusé hier soir depuis la maison des secrets. Une séquence en apparence banale a rapidement tourné au scandale. Théo, candidat de cette nouvelle saison, a demandé à Anita, une autre habitante de la maison, quel était son film préféré. Mais avant même qu’elle ait pu répondre, il lui a suggéré : « Case départ », un film traitant de l’esclavage.

mais par contre théo doit tellement dégager, il fait que le bdg, il est inintéressant et en + il a des propos plus que limite #SecretStoryLeLive #secretstory pic.twitter.com/FHlnNhz0LD — su 🍉 (@suzon_vlt) June 13, 2025



Ce qui aurait pu passer pour une maladresse a été perçu par de nombreux internautes comme un propos déplacé, voire raciste, d’autant plus que le ton et le contexte ont accentué le malaise. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur X (anciennement Twitter), de nombreux téléspectateurs demandent l’exclusion immédiate du candidat, estimant que ce type de remarque n’a pas sa place dans une émission suivie par un public jeune et nombreux.

« Les propos tenus par Théo sont inacceptables. Demander à une candidate noire son film préféré et lui suggérer ‘Case Départ’ est clairement raciste. En tolérant ça, Secret Story devient complice. L’exclusion immédiate de Théo s’impose. », écrit un internaute.

« Théo doit dégager, il a des propos plus que limites », affirme un autre.

Pour l’instant, la production de l’émission ne s’est pas exprimée publiquement sur l’incident. Prochaine quotidienne lundi soir à 19h sur TFX.