Lego Masters : la saison 5 débarque le 7 juillet sur M6

Préparez vos briques : Lego Masters, l’émission la plus ludique et fédératrice du PAF, revient pour une 5e saison pleine de surprises à partir du lundi 7 juillet à 21h10 sur M6. Et cette année, si Eric Antoine reste aux commandes, le jeu sort du cadre… et du studio !











Des épreuves inédites dans des lieux mythiques

Pour la première fois, Lego Masters prend l’air ! Parmi les nouveautés marquantes :

– La mythique épreuve de la tour la plus haute se déroulera… sur le tarmac de l’aérodrome du Bourget ! Les candidats devront viser le ciel, dans tous les sens du terme.

– Autre première : une nuit au musée attend les binômes, au cœur de la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle. Leur défi ? Créer des tableaux vivants animaliers, plus vrais que nature.

La pop culture s’invite dans la compétition

Les fans de Star Wars et de super-héros vont être servis !

– Épreuve Batman : création du véhicule emblématique d’un super-vilain, à intégrer dans un diorama de Gotham City.

– Épreuve Star Wars : reproduction de scènes cultes de la saga intergalactique dans une ambiance immersive.

Une saison sous le signe de la créativité extrême

Du décor entièrement repensé (entre Charlie et la chocolaterie et une usine à briques) à des épreuves toujours plus folles, la saison promet des moments épiques :

– Le brickage du siècle : un braquage grandeur minifig avec dioramas hyper détaillés.

– La double brique suspendue : un défi d’ingénierie doublé d’un défi narratif, sous les yeux… de McFly et Carlito, juges invités le temps d’une épreuve !

– Démolition bricks : création d’un château personnel… avant de le voir exploser au ralenti !



Toujours plus haut, toujours plus fort

Entre imagination, technique et storytelling, les duos en compétition vont devoir redoubler d’inventivité pour séduire Éric Antoine et les juges experts. L’émission, qui séduit chaque année petits et grands, promet une saison aussi spectaculaire que généreuse.

🧱 Rendez-vous le lundi 7 juillet à 21h10 sur M6 pour découvrir les premières créations de cette saison événement !