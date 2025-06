Ici Tout Commence spoiler : Zoé choquée face à l’incroyable geste de Milan ! (vidéo épisode du 25 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que les examens de fin d’année sont source de stress à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Milan va donner de sa personne pour sauver la mise de Zoé !











Les élèves de première année s’étaient auto-proclamés « promo de la solidarité » et Milan va prouver que c’est réel. Alors que Zoé a oublié son porte-bonheur avant de passer l’épreuve de salle, Milan va tout donner pour aller le récupérer. Alors que Zoé désespère et est convaincue qu’elle va tout rater, Milan arrive avec le précieux porte-bonheur ! Il y a laissé sa chemise et Stanislas lui ordonne d’aller se changer. De son côté, Zoé est ravie et reconnaissante.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier dans la tourmente, Souleymane assume, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1205 du 25 juin 2025, Milan sauve Zoé

