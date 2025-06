"Les Cinquante" : le tournage de la nouvelle saison va débuter, les premiers noms du casting

Publicité





Les choses s’accélèrent pour la nouvelle saison du jeu de télé-réalité à succès de W9 « Les Cinquante ». Selon les informations exclusives du blogueur Aqababe, le tournage commencera demain, jeudi, avec un casting pour le moins surprenant.











Un casting étonnant et éclectique

Parmi les premiers noms révélés, on retrouve Cindy Sanders, icône inoubliable de Nouvelle Star et déjà actuellement au casting de « The Detective Club : qui a volé Kiki ? ».

Également annoncés : Just Zizou, l’influenceur bien connu pour ses vidéos décalées et déjà vu dans « Les apprentis aventuriers », ou encore Romain, ex-participant de « Mariés au premier regard ». Un cocktail inattendu qui promet de faire parler.

Un changement d’horaire à la rentrée

Autre nouveauté de taille : la diffusion aura lieu beaucoup plus tôt que les saisons précédentes. En cause, l’arrivée de Cyril Hanouna en access prime time sur la chaîne, obligeant W9 à réajuster sa grille. La saison devrait donc être lancée à la rentrée prochaine, dans une case horaire inédite.



Cette nouvelle saison des « Cinquante » s’annonce déjà pleine de surprises. Affaire à suivre de très près !