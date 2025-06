« Mariés au premier regard » : Bruno et Coralie annoncent leur rupture !

Publicité





C’est une nouvelle qui risque de décevoir les fans de « Mariés au premier regard ». Bruno et Coralie, l’un des deux seuls couples à avoir choisi de rester mariés à l’issue de la dernière saison, ont mis un terme à leur relation.



Publicité





C’est dans une interview accordée au Parisien que Bruno a confirmé la séparation :

« On a vraiment cru à notre relation et on s’est battus jusqu’au bout (…) Mais la communication entre Coralie et moi ne passait pas vraiment… Et on a décidé de se séparer d’un commun accord. On ne se rendait pas heureux. J’ai vécu cette séparation comme un échec »