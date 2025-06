Les Enfants de la télé : Faustine Bollaert succède à Laurence Boccolini, l’animatrice sort du silence

Publicité





Après l’annonce de l’éviction de Laurence Boccolini, c’est Faustine Bollaert qui devrait prendra les rênes des « Enfants de la télé » dès la rentrée prochaine sur France 2, selon une information du Parisien. L’animatrice de « Ça commence aujourd’hui » succédera à Laurence Boccolini, écartée après seulement deux saisons aux commandes de l’émission culte du dimanche soir.



Publicité





Cette décision de France Télévisions suscite les interrogations des téléspectateurs alors que les audiences de Laurence Boccolini étaient bonnes. Faustine Bollaert, visage phare du service public et déjà très appréciée du public pour son empathie et son professionnalisme, aura la mission de relancer l’intérêt autour de ce format emblématique consacré aux archives télévisuelles et aux fous rires du petit écran.

De son côté, Laurence Boccolini est sortie du silence ce lundi sur Instagram. Dans un long message plein d’émotion, l’animatrice a tenu à remercier ceux qui la soutiennent depuis l’annonce de son départ :

« En cette période un peu particulière et compliquée pour moi, je tenais à remercier ceux qui depuis ce matin me couvrent de leur amour, de leur amitié et de leur bienveillance. Vous tous, amis du public si nombreux qui m’avez laissé de beaux messages qui me touchent tellement. Mais aussi mes amis, mes pairs, mes mentors, mes collègues des autres chaînes, mes équipes HMC et techniques, mes anciens patrons, mes copains comédiens et musiciens, et tant d’invités de l’émission que je ne pensais pas être aussi sensibles à cette nouvelle… À vous tous merci. »