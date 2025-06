C à vous du 30 juin 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité





C à vous du 30 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Réforme de l’audiovisuel, proportionnelle, censure du gouvernement… Jean-Philippe Tanguy, député RN de la 4ème circonscription de la Somme, président délégué du groupe RN à l’Assemblée, est l’invité

🔵 Canicule : 16 départements basculent en vigilance rouge dès mardi. On reçoit Professeur Frédéric Adnet, chef de service du SAMU de Paris et Chloé Nabédian, journaliste spécialiste des questions climatiques



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef des restaurants Choukran à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Marine, pour son album “Cœur maladroit”. Elle interprétera en live le titre “Des gens bien”; le danseur Mehdi Kerkouche pour son spectacle “360” qu’il jouera du 8 au 10 juillet à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière; et François Damiens et Sofia Essaïdi pour le film « Les Schtroumpfs » en salle le 16 juillet

