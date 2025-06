Ligue des Nations : la France éliminée après sa défaite face à l’Espagne

Publicité





L’équipe de France a été éliminée de la Ligue des Nations 2024-2025 après une défaite spectaculaire face à l’Espagne en demi-finale, sur le score de 5-4, ce jeudi 5 juin à Stuttgart. Ce match, riche en rebondissements, a vu les Bleus encaisser cinq buts avant de tenter une remontée héroïque, insuffisante pour éviter l’élimination.











Une entame cauchemardesque

Dès les premières minutes, la Roja a imposé son rythme, prenant rapidement l’avantage grâce à des buts de Nico Williams et Mikel Merino. Lamine Yamal et Pedri ont ensuite creusé l’écart, portant le score à 4-0 en début de seconde période. Kylian Mbappé a réduit l’écart sur penalty, mais Yamal a inscrit un cinquième but pour l’Espagne, rendant la tâche des Bleus quasi impossible.

Une réaction trop tardive

Malgré un sursaut d’orgueil en fin de match, avec des buts de Rayan Cherki, un contre-son-camp de Dani Vivian et une tête de Randal Kolo Muani dans les arrêts de jeu, la France n’a pas réussi à combler son retard. Le gardien espagnol Unai Simón a été décisif, multipliant les arrêts pour préserver l’avantage de son équipe.

Notez que les Bleus affronteront l’Allemagne dimanche à 15h pour la 3ème place.



L’Espagne en finale contre le Portugal

Grâce à cette victoire, l’Espagne rejoint le Portugal en finale de la Ligue des Nations. Les deux équipes s’affronteront pour la première fois à ce stade de la compétition, promettant une finale de haut niveau.

Cette finale se jouera le dimanche 8 juin à 21h00 à la Munich Football Arena (Allianz Arena) en Allemagne.