Un Si Grand Soleil du 6 juin : Florent reçoit des menaces, Louis cède (résumé épisode 1658 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1658 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 6 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Marc confronte Louis au sujet de sa boite. Louis assure qu’il gère, il ne voulait pas les inquiéter ! Marc annonce qu’avec sa mère, ils ont décidé de faire un emprunt pour renflouer son compte. Ils n’ont pas envie de lui ramener des oranges en prison ! Louis assure qu’il gère, il n’a pas besoin de leur aide. Marc s’emporte.

Margaux parle du film qu’elle a vu avec Achille la veille au ciné. Mais Florent et Cécile sont d’humeur glaciale… Cécile part travailler, Margaux enchaine pour la rattraper. Elle lui dit qu’on dirait une ado. Cécile lui dit qu’à cause de Florent, tout son dossier s’écroule. Margaux pense qu’il fait juste bien son métier.



Publicité





Louis parle à Thaïs, il a eu honte devant son père et pense qu’il n’a plus l’âge de se faire aider par ses parents. Thaïs pense qu’il n’y a pas d’autre solution. Louis lui dit qu’il a demandé à la mère de Laurine de lui présenter un investisseur. Mais il n’y croit pas, elle ne l’aime pas… Thaïs lui dit qu’il peut tout arrêter et recommencer à zéro.

Catherine est avec Marceau. Il lui parle d’une super entreprise dans laquelle il va investir. Catherine pense que c’est surtout l’argent qui l’intéresse. Catherine reçoit un message de Louis, qui lui envoie ses bilans. Elle le dénigre auprès de Marceau, elle ne comprend pas ce que sa fille lui trouve. Marceau propose de jeter un oeil à ses bilans.

Cécile retrouve son greffier, les prélèvements adn ne sont pas pris en compte. Fabrice Guillon va être libéré sous 24h. Cécile s’énerve, elle est en colère. Au commissariat, Becker fait le point avec Elise et Thierry. Ils n’ont rien de plus pour l’instant, Becker demande à Thierry d’éplucher les sms et mails de Guillon sur les 6 derniers mois.

Marceau appelle Louis, il demande ce qu’il peut faire pour lui. Plus tard, Louis montre ses tee-shirts à Marceau. Il lui demande de combien il a besoin. Louis lui dit qu’il lui faut 100.000 euros. Marceau veut devenir actionnaire à 99%, Louis est sous le choc. Marceau lui dit qu’il continuera à gérer mais avec un très bon salaire et des primes d’intéressement. Louis va y réfléchir.

Florent appelle Fabrice en prison, il va être libéré mais reste mis en examen. Fabrice est déprimé. Pendant ce temps là, Marc a appris par sa taupe au commissariat que Fabrice Guillon va être libéré suite à un vice de procédure. Ils vont publier l’info !

Louis parle à Bertier de la proposition de Marceau. Bertier pense que c’est la providence qui l’envoie ! Il pense que c’est inespéré alors que Louis le prend pour un échec. Bertier lui dit qu’il n’a pas le choix.

Yves et Alix choisissent les fleurs pour les funérailles d’Iris. Yves découvre avec une alerte de Midi Libre que Fabrice va être remis en liberté ! Ils sont sous le choc ! Alix propose à Yves d’aller boire un verre, il préfère rentrer.

Louis appelle Marceau, il accepte sa proposition. Laurine est à ses côtés, elle pense qu’il a fait le bon choix. Elle lui dit qu’il va rebondir. Louis lui demande ce que ça fait d’être avec un looser mais Laurine lui dit qu’il n’est pas du tout un looser. Son père aussi a galéré à ses débuts. Il doit s’endurcir, elle croit en lui.

Marceau retrouve Catherine, il lui dit qu’il a volé au secours de son gendre. Il va investir dans sa boite, il pense que c’est une bonne affaire mais Louis va se faire dépouiller…

Quand Florent rentre, Cécile s’excuse. Florent est désolé aussi. Cécile va se coucher quand Florent reçoit un appel de menaces ! Quelqu’un lui dit qu’il devrait avoir honte de défendre un assassin…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Fabrice victime d’une tentative de meurtre ! (vidéo épisode du 9 juin)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.