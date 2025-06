« Mariés au premier regard » du 9 juin 2025 : un gros rebondissement ce soir sur M6 (extrait vidéo épisode 15)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 9 juin 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Coralie et Bruno, Malik et Clémence, Laurent et Marie, ainsi que Marina et David.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 9 juin au programme ce soir dans l’épisode 14

Ce soir, c’est l’avant-dernière soirée de la saison ! Et un gros rebondissement vous attend : Marina et David se sont finalement revus et ont décidé de se laisser une chance avant de décider s’ils restent mariés ou s’ils divorcent ! Marina réalise qu’elle a peut être jugé David trop vite.

De leur côté, Coralie et Bruno sont une nouvelle fois en pleine tempête. Rien ne va plus et ils ne se sont pas donné de nouvelles depuis plus de 10 jours ! Ils se sentent dans une impasse et font appel à Marie.



Pour Malik et Clémence, tout semble toujours aussi parfait. Et Clémence ose enfin demander à Malik s’il veut un enfant… Quant à Laurent et Marie, ils continuent d’apprendre à se connaitre après leur voyage de noces.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

