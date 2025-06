Roland Garros : Coco Gauff répond au tacle de Sabalenka après sa victoire à Roland-Garros

Publicité





La finale dames de Roland-Garros 2025 a sacré une Coco Gauff souveraine face à Aryna Sabalenka. Pourtant, l’après-match a brièvement été éclaboussé par une déclaration amère de la Biélorusse, qui a relativisé la performance de son adversaire :

« Je crois qu’elle a gagné le match non pas parce qu’elle a joué de manière incroyable, mais parce que j’ai fait toutes ces erreurs. Ça fait mal. J’ai battu des joueuses incroyables cette semaine, dont Swiatek… Et là, je perds et je joue comme ça. Je pense que si Iga m’avait battue (en demi-finale), elle aurait gagné cette finale. »