Mask Singer : le Brocoli démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDÉO)

Ce soir, à l’issue d’un sixième prime riche en rebondissements, le Brocoli a été contraint de retirer son masque sur le plateau de Mask Singer. Le personnage haut en couleurs, qui avait su intriguer le jury et le public depuis le début de l’aventure, se trouvait en ballotage face au Cygne et à la Girafe. Mais malgré une prestation dynamique et une popularité notable, le public a tranché : c’est le Brocoli qui a été éliminé.











Après quelques instants de suspense, le masque est finalement tombé, révélant l’identité de la célébrité dissimulée sous ce légume dansant : il s’agissait de LeBouseuh, célèbre youtubeur et streamer, suivi par des millions d’abonnés. Une révélation qui a surpris une partie du public, mais pas Laurent Ruquier, enquêteur invité ce soir, qui avait justement avancé son nom plus tôt dans l’émission.

Avec son humour décalé et ses prestations déjantées, LeBouseuh avait su semer le doute chaque semaine, brouillant les pistes avec talent. Son élimination marque la fin d’un joli parcours, salué par les enquêteurs et les autres candidats encore en lice.

Le Cygne et la Girafe poursuivent donc l’aventure aux côtés du Bison, du Chaton, et de la Vache, plus motivés que jamais. Rendez-vous la semaine prochaine pour les quarts de finale avec de nouveaux indices, de nouvelles performances… et un nouveau démasquage !



VIDÉO Mask Singer : LeBouseuh était derrière le Brocoli





