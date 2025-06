Mask Singer : la Porcelaine démasquée, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDÉO)

Publicité





Coup de théâtre ce soir sur le plateau de Mask Singer ! Lors du 6ᵉ prime de la saison, c’est la Porcelaine qui a été contrainte de retirer son masque. Après une prestation pleine d’émotion, elle s’est retrouvée en ballotage face au Chaton. Malheureusement pour elle, le public a tranché : c’est le Chaton qui a été sauvé.











Sous le délicat costume de la Porcelaine se cachait… Michaël Gregorio ! Le talentueux imitateur et chanteur a su impressionner par sa voix caméléon et ses performances scéniques bluffantes tout au long de l’aventure. Mais les enquêteurs n’étaient pas dupes : depuis les premières émissions, ils soupçonnaient fortement sa présence derrière ce personnage raffiné, repérant très vite sa signature vocale et sa gestuelle unique.

La révélation a été accueillie par une standing ovation sur le plateau. Michaël Gregorio a salué le public et les enquêteurs avec le sourire, heureux d’avoir pu jouer le jeu et brouiller les pistes pendant plusieurs semaines.

VIDÉO Mask Singer : Michaël Grégorio était derrière la Porcelaine





Retrouvez le démasquage de la Porcelaine en vidéo sur TF1+ ici.



Le mystère continue pour les autres masques encore en compétition… Qui sera le prochain à tomber ? Réponse en fin de soirée !