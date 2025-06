Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse sous le choc, Luna et Chloé en danger, les résumés jusqu’au 27 juin 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 27 juin 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 juin 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Ulysse est toujours sous le choc après tout ce qu’Apolline lui a révélé. Il accuse le coup et sa famille est là pour le soutenir. Et de son côté, Apolline vit une véritable descente aux enfers.

Pendant ce temps là, Chloé et Luna se sont mises dans de sales draps… L’étau se resserre mais Babeth fait tout pour les aider.



Publicité





Quant à Thomas, il a décidé de reprendre sa vie sentimentale en mains.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 23 au 27 juin 2025

Lundi 23 juin 2025 (épisode 360) : Un problème médical de la plus haute importance pourrait bien permettre de résoudre l’enquête policière en cours. Malgré les tensions, la famille Kepler tente de soutenir Ulysse dans une terrible épreuve. Alors que Thomas se morfond sur sa vie sentimentale, Vadim pourrait bien avoir une solution originale à lui proposer.

Mardi 24 juin 2025 (épisode 361) : Alors que les policiers se rapprochent de la vérité, l’étau se resserre dangereusement sur Chloé et Luna. Tandis qu’Apolline plonge dans une descente aux enfers de la culpabilité, c’est l’heure du conseil de classe pour Lucie.

Mercredi 25 juin 2025 (épisode 362) : Babeth et son coéquipier doivent faire usage de leur expérience du terrain avant de procéder au sauvetage de Luna et Chloé. Samuel affirme aller mieux, mais un texto déroutant vient faire douter Jennifer. Au Mistral, Vadim prodigue des conseils à Thomas qui, soi-disant, marchent à tous les coups.

Jeudi 26 juin 2025 (épisode 363) : Le comportement de Samuel continue d’inquiéter Jennifer. Au Mistral, l’ambiance est aux retrouvailles après l’acte héroïque de Babeth et de son acolyte. À l’approche du tournoi, Mirta prodigue à Aya des conseils avisés pour vaincre la pression de la compétition.

Vendredi 27 juin 2025 (épisode 364) : Au commissariat, Morgane décide de faire part de ses doutes à Idriss. Dans le couple de Babeth et Patrick, une mystérieuse lettre risque de semer le trouble. Au Mistral, c’est le grand jour, place au tournoi de pétanque !

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :