Plus Belle La Vie spoilers : le meurtrier de Durieux arrêté, les résumés jusqu’au 13 juin 2025

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 13 juin 2025 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 juin 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que l’enquête sur le meurtre de Durieux va se terminer. Le coupable va être arrêté et Ariane et la juge Colbert vont faire le bilan et devoir tourner une page difficile.

Apolline a vécu un terrible drame et elle va avoir besoin de soutien. Et Babeth va se mettre dans une situation compliquée… Pour Thomas et Zoé, c’est l’heure du bac de français !



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 juin 2025

Lundi 9 juin 2025, épisode 350 : De façon inattendue, Apolline se retrouve en très mauvaise posture. Au Pavillon des fleurs, Chloé ne peut que constater les difficultés quotidiennes liées à sa condition de reprise de justice. Pour rassurer Thomas, Yolande entre en scène avec une méthode bien à elle.

Mardi 10 juin 2025, épisode 351 : Les aveux comme les arrestations se multiplient, tandis qu’Apolline fait face à une situation dangereuse. Après une fâcheuse rencontre, Luna s’inquiète pour son amie, Chloé. Au cabinet médical, Léa n’est pas dupe du comportement étrange de Riva.

Mercredi 11 juin 2025, épisode 352 : Après une fâcheuse rencontre, Babeth et Luna s’interrogent sur les répercussions qu’elle pourrait engendrer. Après un drame bouleversant, Apolline peut compter sur du soutien inattendu. Au cabinet médical, Léa tente d’apporter des conseils sentimentaux à un Riva troublé.

Jeudi 12 juin 2025, épisode 353 : Chloé semble remonter la pente mais elle pourrait bien cacher un secret dangereux… Tandis que pour Ariane et la juge Colbert, c’est l’heure du bilan, Yolande livre à Barbara la recette infaillible contre l’ennui qui tue le couple.

Vendredi 13 juin 2025, épisode 354 : Horrifiée, Luna découvre Babeth en bien mauvaise posture. A l’heure du baccalauréat, une nouvelle pourrait déconcentrer Thomas. Au Mistral, Louis découvre qu’il est le jouet d’une tendre machination.

