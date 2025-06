Secret Story 13 : les premières nominations demain soir ! Qui sera en danger ?

Publicité





C’est officiel : les premières nominations de Secret Story 13 seront annoncées demain soir à la fin de la quotidienne ! L’aventure commence à se corser pour les habitants… et ce sont ceux de la maison de cristal, la seconde maison de tous les dangers, qui devraient être les premiers à passer sur le grill.











🔮 Dans cette maison pleine de mystères et de rebondissements, Damien, Mayer, Célia et Constance cohabitent sous haute tension. Et c’est parmi eux que les premières nominations de la saison devraient se jouer.

💥 Constance, justement, a récemment fait une entrée remarquée dans cette maison à la place de Romy, sans que l’on sache encore les raisons de ce remplacement surprise. Que s’est-il passé ? Y aura-t-il encore des changements d’ici les nominations ? Le mystère reste entier…

📺 Rendez-vous ce soir à 19h05 sur TFX pour la quotidienne, qui promet des révélations exclusives sur le départ de Romy et l’arrivée de Constance dans la maison de cristal.



👉 Qui sera en danger dès demain soir ? La guerre des nerfs ne fait que commencer dans Secret Story 13… Et un premier candidat quittera définitivement l’aventure lors du prime de jeudi soir.