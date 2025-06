Plus Belle La Vie du 16 juin 2025 : Luna déterminée à retrouver Chloé (résumé + extrait vidéo épisode 355 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 355 de PBLV – Luna est déterminée à retrouver Chloé cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Si tout le monde pense qu’elle a simplement récidivé, Luna reste persuadée qu’il s’est passé quelque chose de grave…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 juin 2025 – résumé de l’épisode 355

Samuel et Morgane font le point avec Patrick au sujet du cambrioleur du Mistral, un récidiviste bien connu des services de police. Au même moment, Ariane fait son retour au commissariat sous les applaudissements de ses collègues. Patrick s’excuse auprès d’elle d’avoir douté de son intégrité. Ariane lui assure qu’elle ne lui en veut pas et propose qu’ils se serrent les coudes à l’avenir. Jean-Paul, de son côté, lui annonce qu’ils ont localisé les deux hommes de main de Barral.

Luna et Babeth se rendent à l’adresse supposée de Chloé, mais personne ne répond. Un homme sort de l’immeuble : Luna l’interroge. Il lui dit avoir vu Chloé la semaine précédente, mais elle serait déjà partie. Elle ne vit plus là. Luna tente de jeter un œil dans l’appartement, mais le gardien s’y oppose fermement.



Devant l’immeuble, Luna veut continuer à attendre. Babeth, sceptique, pense que Chloé les a manipulées : elle aurait retrouvé son ex, commis le braquage du cabinet avec lui, puis disparu. Elle envisage d’appeler Patrick. Lorsqu’une femme sort de l’immeuble, Luna en profite pour s’infiltrer. Plus tard, le gardien la surprend en train de tambouriner à la porte. Devant son refus d’ouvrir, Luna menace de rester sur place et appelle la police.

Luna et Babeth sont rejointes par Idriss devant l’appartement de Chloé. Luna est persuadée que son amie est en danger. Le gardien continue d’affirmer qu’elle n’habite plus là. Luna insiste auprès d’Idriss pour qu’il fasse ouvrir l’appartement. Il accepte. Une fois à l’intérieur, ils constatent qu’il n’y a aucun effet personnel, et que le frigo est vide.

Au même moment, Chloé est enfermée dans une chambre. Une femme vient lui apporter à manger. Chloé tente de comprendre : pourquoi est-elle retenue ici ? Que lui veut-on ? La femme ne répond pas. Chloé évoque sa fille…

Idriss met Luna en garde : Chloé a un passé judiciaire, elle a peut-être rechuté. Babeth évoque le retour de son ex, Adrien. Idriss s’y intéresse. Babeth reste convaincue que Chloé a braqué le cabinet. Luna, en colère, pense au contraire que Chloé est en danger. Elle supplie Idriss de les aider à la retrouver.

Au Mistral, Thomas discute avec Aya du masseur de Gabriel, qui est désormais son petit ami. Aya semble peu informée, mais Thomas lui rappelle qu’elle en avait parlé avec Léa vendredi. Aya assure qu’elle ne l’a jamais rencontré. Thomas insiste, mais Aya finit par lui rappeler qu’il risque d’être en retard pour son cours de philo. De son côté, Gabriel confie à Léa les détails de son rendez-vous avec Axel : apéritif, stand-up, dîner et balade romantique. Léa trouve le programme parfait. Le soir, Gabriel et Axel sortent du bar. Gabriel suit son programme à la lettre : stand-up, resto, puis balade. Axel se moque gentiment de cette organisation millimétrée, puis l’embrasse.

Au commissariat, Ariane et Jean-Paul informent Patrick que les deux complices de Barral sont passés aux aveux. Ils confirment avoir piégé Ariane en la droguant dans un bar. Un peu plus tard, Ariane retrouve Louis pour s’excuser de lui avoir demandé de mentir pour elle. Louis ne lui en veut pas et lui demande ce qui s’est réellement passé. Elle lui répond qu’un fils de bonne famille a joué avec l’arme de son père. Ariane lui demande ensuite s’il pense qu’elle élève bien Zoé. Louis la rassure : elle s’en sort plutôt bien.

