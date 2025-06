Secret Story du 27 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 27 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi pour les habitants dans la maison des secrets.





Dernier réveil à 13 dans la maison des secrets et c’est tendu entre Pimprenelle et Adrien. Drea a peur que ce soit le dernier réveil, elle espère revenir. La pression monte aussi pour Ethan, Mayer et Damien, qui sont soudés et espèrent revenir tous les 3 du sas.







Publicité





Après la fermeture du Secret Market, les habitants découvrent que le plein de nourriture a enfin été fait. Et Romy a décidé d’être aux petits soins pour Mayer.

Romy doute d’Aïmed, qui n’a aucun scrupule et rigole de sa trahison avec Adrien. Pénélope commence à croire qu’Aïmed a un secret commun avec Célia. Il essaie de l’éloigner.



Publicité





Les nominés font leurs valises. Place ensuite au prime avec le retour du téléphone rouge. Il sonne dès le début du prime pour annoncer à Drea qu’elle est éliminée et qu’elle quitte la maison ! Les votes sont relancés pour départager Ethan, Damien et Mayer car un 2ème habitant va être éliminé.

Romy découvre ensuite la trahison d’Aïmed au sujet de la nomination de Mayer. Et Adrien sacrifie ensuite la quasi intégralité de la cagnotte de Pimprenelle, soit 19.000 euros, pour protéger son secret. Elle est déçue une fois de plus. Romy rencontre ensuite le jumeau de Mayer dans le sas. Célia pense qu’elle le connaissait déjà !

Fin du prime : Damien est éliminé à la surprise générale ! Constance est en colère et veut régler ses comptes : elle veut savoir qui a nominé Damien ! Un clash éclate entre Romy et Constance. Cerise sur le gâteau, le téléphone rouge annonce à Constance qu’elle est nominée d’office.

La dispute continue, Mayer tente de calmer le jeu et Adrien, responsable de la nomination de Damien, ne dit rien. Le téléphone rouge sonne et apprend à Anita que son vote pour les prochaines nominations a été bloqué. Noah explique que c’est lui pour protéger un indice sur son secret mais elle le prend mal.

En contrepartie, un indice sur le secret de Marianne est diffusé à tout le monde : une écharpe tricolore. Anita confronte ensuite Noah, qui lui explique avoir voulu protéger leur secret. Mais elle doute de pouvoir lui faire confiance…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 27 juin 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.