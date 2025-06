La meilleure boulangerie de France saison 12 : et les gagnants sont... (résumé + replay 27 juin 2025)

Publicité





La meilleure boulangerie de France, quelle boulangerie a gagné la finale du 27 juin 2025 ? – Après 24 semaines de compétition intense à travers toute la France et une finale nationale riche en émotions, la saison 12 de « La meilleure boulangerie de France » a livré son verdict ce vendredi soir sur M6.











Ce sont François et Timothée, boulangers talentueux représentant l’Isère et l’Ardèche, qui ont remporté la victoire, séduisant le jury par leur créativité, leur régularité et leur passion du métier.

Face à eux, deux autres duos finalistes n’ont pas démérité : Geoffroy et Dylan, venus de la région lyonnaise jusqu’aux Alpes, et Lorenzo et Marie, qui portaient haut les couleurs de l’Alsace-Lorraine. Mais c’est finalement l’équipe François-Timothée qui a su se démarquer lors de cette semaine de finale exigeante, en relevant tous les défis avec brio.

Cette victoire marque la fin d’une saison riche en saveurs et en découvertes artisanales, saluée par des audiences solides et un public fidèle. Le programme, présenté par Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais, reste plus que jamais un rendez-vous incontournable pour les amateurs de traditions boulangères et de terroirs français.



Bravo aux gagnants et rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison pleine de gourmandise ! Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.