Secret Story estimations : Mayer passe en tête, Ethan et Drea au coude à coude ! (SONDAGE)

Secret Story 2025 estimations semaine 3 sondage –C’est le jour J pour les quatre nominés de la semaine dans Secret Story 2025. Ce jeudi soir, l’un d’eux quittera définitivement l’aventure lors du prime tant attendu. En lice pour ce deuxième vote du public : Mayer, Damien, Ethan et Dréa.











À quelques heures de l’élimination, vous êtes nombreux à avoir voté dans notre sondage en ligne. Et les toutes dernières estimations indiquent un net changement de dynamique !

📊 Estimations de jeudi matin, 11h20 :

Mayer : 30,0%

Damien : 26,8%

Ethan : 22,2%

Dréa : 21,0%

Mayer prend les commandes du sondage et se positionne désormais en favori du public. Derrière lui, Damien reste solide mais voit son avance s’amenuiser. En bas de tableau, Ethan et Dréa sont plus menacés que jamais, séparés par seulement 1,2 point.



La soirée s’annonce donc incertaine et pleine de suspense, car les écarts restent faibles et tout peut encore basculer. Rien n’est joué, et chaque vote compte plus que jamais !

👉 Pour soutenir votre candidat préféré, continuez de voter, et rendez-vous ce soir sur TFX pour découvrir qui quittera l’aventure !

Sondage Secret Story 13 nominations 2 : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Ethan Damien Drea Mayer Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.