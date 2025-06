Plus Belle La Vie du 26 juin 2025 : Luna encore choquée, Samuel fait une lourde erreur (résumé + extrait vidéo épisode 363 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 363 de PBLV – C’est la fin du cauchemar pour Chloé et Luna cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Chloé est hospitalisée tandis que Luna est encore sous le choc. Et Samuel, qui sombre, fait une lourde erreur…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 juin 2025 – résumé de l’épisode 363

Luna et Chloé sont secourues. Babeth et Mathieu sont à leur chevet. Luna est consciente, Chloé très affaiblie. Luna rassure son amie. La police arrête le gardien, Idriss entre précipitamment. Chloé est prise en charge, Patrick et Babeth soutiennent Luna. Idriss reproche à Luna d’avoir agi seule. Patrick réconforte Babeth, sous le regard de Mathieu.

Au Mistral, le lendemain. Samuel rassure Jennifer : Luna est hospitalisée mais hors de danger. Jennifer évoque un SMS suspect, Samuel explique que c’était un indic à l’origine de la localisation. Jennifer se sent idiote.



Idriss informe Patrick : Belaïd a avoué mais accuse le propriétaire, qui lui avait fourni de faux papiers et louait illégalement. Chloé aurait voulu aller aux urgences après une chute, mais le dentiste l’a séquestrée par peur d’être dénoncé.

Aya s’entraîne pour le tournoi de pétanques. Jules veut l’aider, mais elle préfère y aller tranquille. Il insiste, la pression monte. Il finit par avouer vouloir prendre sa revanche sur son grand-père trop exigeant avec lui quand il était enfant… Plus tard, Aya progresse grâce aux conseils avisés de Mirta. Jules arrive, surpris par ses progrès.

Luna est déjà sorti de l’hôpital, elle est au Pavillon des Fleurs. Babeth et Éric la retrouvent, surpris qu’elle ne se repose pas. Luna, optimiste, voulait du soleil. Éric fait du café, Blanche discute avec Luna, qui est encore sous le choc de ce qu’elle a vécu.

Patrick et Morgane enquêtent sur les médicaments. Il en manque, Morgane explique à Patrick qu’elle pense à un vol interne. En parallèle, Samuel perd le contrôle face à Mouret et le plaque au mur. Idriss doit intervenir.

Babeth reçoit un message pendant que Patrick et Léa la félicitent. Elle écoute le message vocal de Mathieu à l’écart… Il a aimé faire équipe avec elle…

Tensions autour de Samuel. Luna explique à Jennifer que ce sont Babeth et Mathieu qui l’ont sauvée et surtout que Samuel n’était même pas présent ! Jennifer réalise que Samuel a menti. Elle se confie à Barbara, persuadée qu’il la trompe. Barbara doute. Au commissariat, Samuel prend discrètement des médicaments. Morgane le rejoint et il s’excuse pour son comportement. Quand il s’en va, Morgane remarque une boîte de médicaments tombée de son casier…

VIDÉO Plus belle la vie du 26 juin 2025 – extrait vidéo

