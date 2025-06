Secret Story : l’aventure a débuté, qui sont les candidats ? (résumé, liste des secrets + replay prime du 10 juin 2025)

Publicité





Secret Story, résumé du prime du mardi 10 juin 2025 – C’est parti pour le lancement de la saison 2025 de Secret Story. Christophe Beaugrand salue la nouvelle Voix et on démarre avec une visite de la nouvelle maison des secrets.





Une maison de 400 mètres carrés décor californien, piscine et bar de plage. Comme toujours, les habitants ont chacun 10.000 euros dans leurs cagnottes. Quand un habitant découvrira un secret, il remporte l’intégralité de la cagnotte mais s’il échoue, il perdra 5.000 euros de la sienne. Nouveauté cette année : l’anti-chambre, avec de nombreux indices. Et en plus du téléphone rouge cette année, les téléphones de cristal !







On accueille les deux premiers habitants :

– Romy, 29 ans, vient de Lille

– Théo, 24 ans, de Strasbourg, il a révélé son secret à ses parents avant d’entrer dans l’émission ! Son secret l’a « mis six pieds sous terre », il « a eu du mal à s’en remettre »

Ils entrent dans la maison des secrets. On découvre de premiers secrets :

– la moitié de mon visage a été reconstruite

– mon frère est une légende vivante du football



Première supercherie : 2 candidats pensaient intégrer la maison des secrets mais la Voix leur réserve une surprise. Même Christophe n’était pas au courant !

On accueille ensuite une nouvelle candidate : Pimprenelle. La Voix lui demande d’emprunter la porte de droite. Pimprenelle a 26 ans et vient de Belgique. Son secret a bouleversé sa vie et lui a donné un mental d’acier. Elle entre dans la seconde maison : la maison de cristal ! Avec la fenêtre de la transparence, elle peut voir les autres et leur parler ! La Voix coupe ensuite la communication, Romy et Théo auront le choix de le dire aux autres arrivants ou pas. Et une menace plane sur cette seconde maison.

Damien, 25 ans, vient d’Alsace, et Constance, 22 ans, pensent être des candidats remplaçants. Ils pensent récupérer leurs valises pour rejoindre leurs taxis et s’en aller sans intégrer la maison des secrets. Il s’agit d’une supercherie ! La Voix les envoie dans le sas et leur annonce qu’ils ont désormais un secret commun : ils doivent faire croire qu’ils ont eu un coup de foudre dès leur entrée dans la maison des secrets et ils ont une semaine pour crédibiliser leur couple. Leur secret est : nous sommes un faux couple. Constance quitte le sas tandis que Damien entre dans la maison des secrets. La Voix donne ensuite à Damien une mission secrète exceptionnelle : il doit faire croire qu’il vient du Quebec !

Présentation de deux nouveaux habitants :

– Adrien, 24 ans, vient de Royan. Son histoire de vie est marquante et c’est son secret ! Il explique que peu de gens savent.

– Drea, 19 ans, son secret est totalement lié à sa vie et ça va l’obliger à mentir pour le protéger.

Drea entre dans la maison des secrets et Adrien dans la maison de cristal.

Place ensuite à un nouveau secret : j’ai vécu dans ma voiture pendant six mois.

Connexion avec Drea au confessionnal : elle révèle son secret. Elle a remporté un télé-crochet de k-pop en Corée du Sud.

On accueille ensuite Noah. Il a 19 ans et est parti vivre aux Etats-Unis il y a un an. La Voix lui donne un nouveau secret : son destin sera lié à une autre personne de l’aventure ! Il s’agit d’une personne de son passé, qui a compté pour lui. Et ils seront nominés ensemble ! Ils entreront dans 2 maisons différentes, Noah choisit d’intégrer la maison des secrets.

On découvre Anita, 21 ans, qui est étudiante à Nice. Elle avait suivi un mec jusqu’aux Etats-Unis après un date, et évidemment c’est Noah ! La Voix annonce à Anita qu’elle aura un secret commun avec quelqu’un de son passé. Elle semble deviner de qui il s’agit… Elle intègre la maison de cristal.

Place ensuite à l’arrivée d’Ethan et Constance. Ethan, 21 ans, vient de Belgique. Il entre avec Constance, qui va retrouver Damien et devoir simuler un coup de foudre.

On accueille ensuite Célia, 20 ans, et Aïmed, 25 ans. La Voix se connecte avec le sas pour leur proposer de défendre un secret commun. Ils sont dans la pièce de la transparence, une pièce qui leur est réservée et dont une entrée est cachée dans l’antichambre. Ils auront accès à des images exclusives sur les autres habitants ! Ils pourront faire des choix cruciaux et stratégiques ! Ils deviennent « les gardiens de la transparence ».

Place à l’arrivée de Marianne, 32 ans. Elle rejoint la maison des secrets. Célia intègre ensuite la maison tandis que Aïmed va dans la maison de cristal.

On découvre encore 2 secrets : je suis un phénomène viral, et je fais partie des 1% de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI.

Mayer, 24 ans, intègre la maison des secrets.

02h13 : on connait tous les candidats. La Voix annonce aux habitants qu’ils sont répartis dans 2 maisons : ceux de la maison de cristal risquent l’élimination ! Et ils pourront prendre la place de candidats de la maison des secrets ! Certains ne reviendront jamais de la maison de cristal. Il va falloir mener l’enquête pendant 48h.

Connexion entre les deux maisons via l’écran de la transparence.

La liste des secrets

– la moitié de mon visage a été reconstruite

– mon frère est une légende vivante du football

– nous sommes un faux couple – Damien et Constance

– j’ai vécu dans ma voiture pendant six mois

– j’ai remporté un télé-crochet de k-pop en Corée du Sud – Drea

– Notre histoire passée lie notre destin dans la maison – Noah et Anita

– Nous sommes les gardiens de la transparence – Célia et Aïmed

– J’ai 11 prénoms

– J’ai découvert l’existence de ma soeur à l’âge de 16 ans

– je suis un phénomène viral

– je fais partie des 1% de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI

Secret Story 2025, le replay du premier prime du 10 juin

